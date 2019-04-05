سامى يتهم المدام بالنشوز:"استعانت ببلطجية وطردتنى وهددتنى بالحبس

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ، أمام محكمة الأسرة الهرم، وأدعى فيها خروج زوجته عن طاعته وسلاطة لسانها وتأجيرها بلطجية لتعنيفه وطرده من المنزل ،ومحاولة حبسه بشيكات بدون رصيد وذلك كله بعد مرور شهر من زواجهما .

وقال"سامى. إ" فى دعواه: تزوجتها عن حب ودفعت كل ما أملكه فى زيجتنا من أجل التخفيف عنها بسبب ظروفها المادية الصعبة وصبرت أمام رفض أهلى زواجنا،أصبحت سيدة المنزل ومنذ الأيام الأولى أعلنت الحرب على والدتى وعاملتها كخادمة .

وتابع:لم أقترف ذنب غير الدفاع عن حقى والعيش بأدمية ورحمتى من سلاطة لسانها بعد أن خشيت أن يعنفنى أهلها بعد أن دفعوها لتحرير بلاغات ضدى بشيكات بدون رصيد كتابتها على نفسي كضمان لها لقائمة المنقولات وبعدها تعدوا على واهلنا بالضرب بصحبة البلطجية الذى أجرتهم لتأديبى ودفعي لترك المنزل.

وأكد أمام محكمة أسرة الهرم: منذ زواجنا وهي دوامت بالتعدي علي بالضرب وفق للمحاضر المثبته بسجلات قسم الشرطة وتوعدى بالعقاب ما جعلنى أصبر وأتحمل الضرر خصوصا أنه والدى ووالدتى مرضى ورافضين فى خوض خلافات أسرية برفقة أسرتها.

وأكمل: أقامت ضدى دعاوى حبس بعد أن أعلنتنى على عنوان خاطئ حتى تتخلص منى بشكل نهائى وتكمل مسلسل التلاعب بالقانون وتكيد لى .