رئيس جامعة القاهرة: بدء الدراسة فى الجامعة الدولية العام المقبل

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كشف حساب أعمال إنشاء الفرع الدولى للجامعة بـ 6 أكتوبر خلال عام من وضع حجر الأساس للجامعة الدولية، والتى تعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة ومشتركة.

وقال الخشت فى تصريحات صحفية اليوم، إنه وفقاً لمعدل الإنشاءات الحالى من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر يونيو 2020 بعد توصيل المرافق والتى تحتاج إلى دعم من جهاز مدينه اكتوبر لتسهيل عمليات الإدخال، على أن تنطلق العملية التعليمية بالجامعة الدولية 2020/ 2021، وذلك فى حال تمكن الجامعة من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المرحلة الأولى ولتكون النواه للفرع الدولى.

وأضاف الخشت، إنه تم وضع مخطط المشروع من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الأقليمى والعالمى مع الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى العريق لجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يشمل مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى،فضلا عن منطقة الملاعب الرياضية.

وأوضح الخشت، إنه تم طرح أعمال المرحلة الأولى منذ وضع حجر الأساس، وتشمل سور الجامعة والمبنى الرئيسى ومبانى المدرجات، وذلك لأعمال الهيكل الخرسانى والمبانى، جارى حالياً طرح وإسناد أعمال التشطيبات والأليكتروميكانيك للمبنى الرئيسى ومبنى المدرجات.

وشدد الخشت، أن معدلات التنفيذ بالمبنى الرئيسى تعدت 75% من الهيكل الخرسانى والمبانى فى مدة تنفيذية أقل من عام وتزيد عن المخطط لها بحوالى 15%، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة لدفع العمل بالمشروع ليتم الإنتهاء من المبنى الرئيسى وعدد 2 مبنى مدرجات والموقع العام المرتبط بهم وأعمال المرافق بنهايه العام الحالى.

وأشار الخشت، إلى أن كشف الحساب يأتى فى إطار الشفافية مع الرأى العام والمجتمع حول ما يتم إنجازه من مشروعات سنوياً بحيث يكون المجتمع على دراية كاملة بما يحدث بشكل دورى ومعلن للجميع، مشددا فى الوقت نفسه إنه آن الآوان ليكون لرجال الأعمال والصناعة ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال فى المشروعات المستقبلية التى يتم العمل عليها للأجيال القادمة والتى ستساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة الوطنية المصرية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد قام بجولات ميدانية عديدة لمتابعة العمل فى الموقع، وتنوعت هذه الجولات بين الزيارات المفاجئة الليلية والنهارية.