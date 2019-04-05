رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس أحمد زاهر مدير تخطيط مشروع أنفاق قناة السويس، إن المشروع الجديد لأنفاق قناة السويس عمره الافتراضي 120 عاما، تم إنجازه بأياد ومعدات مصرية 100%.

وأضاف زاهر خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، قائلا: «استلمنا أرض المشروع صحراء، يجب تحويلها لمشروع نفق بطول 5 كيلو يربط شرق القناة بغربها.. الموضوع كان مستحيل وأكبر من تفكيرنا»، متابعا: «أول مشروع تنفذه شركات مصرية 100% في برنامج زمني مضغوط».

وأردف مدير تخطيط مشروع أنفاق قناة السويس، «شغالين على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وأقل فرد بيشتغل 16 ساعة في الموقع»، متابعا: «بدأنا نحس بمسؤولية جدية عند وصول أجزاء ماكينة الحفر، ولم نكن تعاملنا معها من قبل»، مشيرا إلى أن الماكينة تزن حوالي 2400 طن، بطول 90 مترا، وهي ملك لمصر بنسبة 100%.

وأوضح زاهر، أن العمر الافتراضي للمشروع يصل إلى 120 عاما، متابعا: «هذا مشروع قومي يخدم الأجيال القادمة، وليس مشروع استثماري، وعرفت أهميته بعد العمل فيه»، متابعا: «أول يوم حفر كنت خايف من أي مفاجآت تحصل لكن ربنا ستر».