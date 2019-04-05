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رئيس النمسا: لا مكان لليمين المتطرف داخل صفوف الجيش

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:00 م
رئيس النمسا: لا مكان لليمين المتطرف داخل صفوف الجيش رئيس النمسا
(أ ش أ)
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قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بلين، اليوم الجمعة، إنه لا مكان لليمين المتطرف داخل صفوف جيش بلاده، مشددا على أنه لن يسمح بتعريض سمعتها للخطر.

وأكد فان دير بلين، في بيان للرئاسة النمساوية، نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أنه بوصفه القائد العام للقوات المسلحة النمساوية لن يسمح تحت أي ظرف بوجود تطرف يميني في المؤسسة العسكرية.

ودعا الرئيس النمساوي، في البيان الذي جاء ردا على ما تردد عن وجود عناصر متطرفة تخدم في القوات المسلحة النمساوية، وزير الدفاع ماريو كونازيك والمسؤولين عن القطعات العسكرية في البلاد إلى تطبيق هذا التوجه على أرض الواقع وعدم التسامح مع أي عسكري يرتبط بصلات مع الجهات اليمينية المتطرفة.

وأشار إلى أن العسكريين النمساويين يؤدون مهماتهم بشكل متميز على مختلف الأصعدة منها مهمات يقومون بها في نطاق عمليات الإغاثة أثناء الكوارث على مستوى مهمات حفظ السلام في مناطق مختلفة بالعالم.

وكان النائب المعارض في البرلمان النمساوي بيتير بيلز قال في وقت سابق إن هناك تسامحا وتساهلا تجاه بعض أفراد القوات المسلحة من أعضاء الحركات المتطرفة وذلك منذ تسلم حزب "الأحرار" اليميني المتطرف حقيبة وزارة الدفاع إلى جانب وزارة الداخلية.

 

 


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