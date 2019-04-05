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خالد صلاح
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رئيس المجلس الدولى للسياحة: ما قامت مصر بإنجازه فى قطاع السياحة رائع

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:50 م
رئيس المجلس الدولى للسياحة: ما قامت مصر بإنجازه فى قطاع السياحة رائع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
أ ش أ
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قالت جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولى للسياحة والسفر (WTTC، إن ما قامت مصر بإنجازه فى قطاع السياحة هو عمل رائع ومدهش، موجهة الشكر لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وفريق عملها على هذا الإنجاز.
 
وأوضحت فى رسالة تهنئة إلى وزيرة السياحة والشعب المصرى لحصول مصر على جائزة (الريادة الدولية فى السياحة) لهذا العام، نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)- أنه يجب على الجميع فى مصر أن يشعروا بالفخر لإنجاز الدكتورة رانيا المشاط فى قطاع السياحة، مؤكدة أنها قامت بعمل استثنائى ساعد بشكل كبير بوضع مصر فى مكانة متقدمة وريادية.
 
وأعربت رئيسة المجلس الدولى للسياحة والسفر (WTTC) عن تطلعها لزيارة مصر البلد الجميل مرة أخرى.
 
وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد تسلمت جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" لهذا العام، والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر (WTTC)، وذلك تقديرا لجهود مصر فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.
 
 

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