رئيس المجلس الأوروبى يقترح تأجيل خروج بريطانيا 12 شهرا

(رويترز)

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الجمعة، عن مصدر كبير فى الاتحاد الأوروبى قوله إن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك يقترح تمديدا "مرنا" لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لمدة 12 شهرا.

وذكرت (بي.بي.سي) أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق البرلمان البريطانى على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.

وبعد أن رفض النواب خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى للانسحاب ثلاث مرات دعت ماى زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين لإجراء محادثات فى البرلمان فى محاولة للخروج من الأزمة.

وقالت ماى هذا الأسبوع إنها ستسعى للحصول على تأجيل "قصير قدر المستطاع" لموعد الخروج الحالى المقرر يوم 12 أبريل.

وقال المدعى العام جيفرى كوكس لإذاعة بي.بي.سى إنه إذا فشلت المحادثات بين حزبى المحافظين والعمال فمن المرجح أن يكون التأجيل "طويلا".