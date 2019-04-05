دار الافتاء تعلن الأحد أول أيام شهر شعبان لعام 1440هجريا

كتب لؤى على

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر رجب الموافق الخامس من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بالعين المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن بعد غد الأحد الموافق السابع من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.