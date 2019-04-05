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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:07 ص
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم هلال - أرشيفية
كتب لؤى على
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تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا، وأكدت الدار أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب.
 
وأشارت دار الإفتاء، فى بيان سابق لها، إلى أن استطلاع أهلة الأشهر الهجرية يكون عن طريق اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء والمنتشرة فى حلوان و6 أكتوبر والمقطم والوادى الجديد والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان.‏‏‏
 
من جانبه، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غداً السبت 6 أبريل هو غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا.

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