خارجية الأردن تدعو لوقف التصعيد فى ليبيا وضرورة الاعتماد على الحلول السياسية

كتب محمد تهامى زكى

طالب الدكتور أيمن صفدى، وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، بوقف التصعيد فى ليبيا والدعوة لضبط النفس وضرورة الاعتماد على الحلول السياسية.

وقال صفدى "وقف التصعيد فى ليبيا ضرورة قصوى، ندعو إلى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد أهمية اعتماد الحل السياسى وإسناد جهود الأمم المتحدة سبيلا لتجاوز الأزمة ولضمان أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها وتخليصها من الإرهاب".



وزير خارجية الأردن

وتشهد مدن المنطقة الغربية فى ليبيا تحشيدات عسكرية كبيرة من قوات الجيش الليبى، وتحركات للسيطرة على أبرز مدن المنطقة الغربية وتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التى تتمركز فى بعض مدن المنطقة الغربية.