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حملات تفتيشية للبيئة على المستشفيات ومكامير الفحم بالفيوم ووسط الدلتا

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:50 ص
حملات تفتيشية للبيئة على المستشفيات ومكامير الفحم بالفيوم ووسط الدلتا البيئة تتفذ حملات تفتيشية على المستشفيات ومكامير الفحم
كتبت آية دعبس
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شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا حملة على مكامير الفحم بقرية قرانشو مركز بسيون، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بكفر الزيات، أسفرت الحملة عن  تحرير 20 محضر مخالفة بيئية.
 
كما شكل فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم لجنة للتفتيش على عدد من المستشفيات بمدينة الفيوم، للتأكد من سلامة منظومة التخلص الأمن من النفايات الطبية الناتجة عن تلك المستشفيات، حيث تمت مراجعة العقود المبرمة مع مديرية الشئون الصحية لمعرفة الكميات التى يتم تسليمها للمديرية، كما تم الاطلاع على الموافقات البيئية ورخص تداول المخلفات الخطرة وعقود التخلص من المخلفات الصلبة، وقد أسفرت الحملة عن وجود بعض المخالفات لدى بعض المنشآت وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
 
البيئة تتفذ حملات تفتيشية على المستشفيات ومكامير الفحم بالفيوم ووسط الدلتا (1)
البيئة تتفذ حملات تفتيشية على المستشفيات ومكامير الفحم بالفيوم ووسط الدلتا

البيئة تتفذ حملات تفتيشية على المستشفيات ومكامير الفحم بالفيوم ووسط الدلتا (2)
البيئة تتفذ حملات تفتيشية على المستشفيات ومكامير الفحم بالفيوم ووسط الدلتا

 


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