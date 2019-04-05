حبس 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة أجهزة التكييف بمدينة الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة أجهزة التكييف من الفيلل والشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد إلى تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة أجهزة التكييف وبيعها لعملائهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين " حمدي " و " كرم " و " محمد " عاطلين وراء ارتكاب تلك السرقات باستخدام سيارة لنقل المسروقات.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة في السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.



