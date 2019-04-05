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حبس "عنتيل السلام الكفيف" ومساعده بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:50 م
حبس "عنتيل السلام الكفيف" ومساعده بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن اغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام ، بحبس "محمد. س" 45 سنة، كفيف، ومساعده "مدحت.م" 18 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن . 

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من "م. و" 14سنة، تتهم فيه رجل كفيف ، باستدرجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها بنشر مقطع الفيديو فى حال عدم مواظبتها عل الحضور لشقته لممارسة الجنس ، و بإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتبين أن الفتاة ليست الضحية الأولى للمتهم الكفيف ومساعده ، تحرر المحضر اللازم  وأخطرت النيابة للتحقيق ، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام . 

 

 


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