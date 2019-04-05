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جيش الاحتلال الإسرائيلى ينصب حواجز عسكرية ويغلق شوارع فى الضفة الغربية

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:02 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى ينصب حواجز عسكرية ويغلق شوارع فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكرى فى محيط عدة قرى وبلدات فى محافظة جنين شمال الضفة الغربية، كما أغلقت الشارع الالتفافى رقم 60 الواصل بين القدس المحتلة ومستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم جنوب الضفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وكثفت من تواجدها العسكري، ونشرت آلياتها فى محيط قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وعجة، والرامة، وكفرراعي، وعلى شارع جنين- نابلس، ومحيط بلدة جبع، وعنزا، وزبوبا، وعانين، ودققت فى بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين فى ظل الانتشار المكثف لدورياتها.

وحول إغلاق الشارع الالتفافى رقم 60، أفادت المصادر أن قوات الاحتلال اغلقت الشارع ومنعت المواطنين من سلكه حتى مشيا على الأقدام، بحجة ماراثون للمستوطنين.

 

 


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