جهاز مدينة العبور يطرح مناقصتين لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز مدينة العبور ، عن طرح عدد 2 مناقصة عامة بين الشرؤكات المتخصصة وذلك لتنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلى للشوارع والميادين، والمسطحات والأرصفة بمنطقة إسكان الشباب والمستقبل بالمدينة.

كما تضمنت المناقصات التى طرحها الجهاز تنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلى للشوارع والميادين والمسطحات والأرصفة و المشايات بين العمارات بالحى الثانى وامتداده ومنطقة المستثمر الصغير بالمدينة.

ونص الإعلان على أن يحصل الراغب من الشركات فى التقدم لهذه المناقصات على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 500 جنيه للمناقصتين رقمى 1 و2 كل مناقصة على حدة.

ويقدم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والأخر للعرض المالى باسم المهندس رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

ونص الإعلان على أن يرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 180 ألف جنيه للمناقتين رقم 1 و2 لكل مناقصة على حدة يزاد الى 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائى وذلك لكل مناقصة على حدة.