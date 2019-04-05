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"تموين بورسعيد": ننسق مع "الرقابة على الصادرات" ومديرية الزراعة لتوريد القمح

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:00 ص
"تموين بورسعيد": ننسق مع "الرقابة على الصادرات" ومديرية الزراعة لتوريد القمح صواع التخزين
بورسعيد - محمد فرج
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أكد ناصر ثابت، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديرية الزراعة للإعلان عن أسعار التوريد، لافتًا إلى أن هناك خطوات متبعة بداية من دخول المورد الكمية التى يريد توريدها للأقماح بعد إعلان وزارة التموين ضوابط الاستلام بداية من منتصف أبريل الحالى .

وقال ناصر خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة قامت بفحص مناطق التخزين والتأكد من جاهزيتها تمهيدًا لاستقبال القمح المحلى وفقًا للأسعار التى أعلنتها الوزارة والتى تتراوح بين 655 و685 جنيهًا للإردب وفقا لدرجة النقاوة من خلال أسعار مشجعة للفلاح .

وأضاف أن المحافظة تستهدف توريد أكثر من 8000 طن قمح محلى من جنوب وشرق بورسعيد فى ساحات تخزينية تفوق المتوقع توريده مضيفًا: لدينا صومعتان قدرتهما التخزينية 1000 طن  فضلاً عن شونه قدرتها الاستعابية 3000 طن وبنكر بسعة 10 آلاف طن بإجمالى 14 ألف طن بعيد عن صوامع مطحن شركة الدلتا .

وتابع: أنه تم توعية الموردين بعدم خلط الأقماح الجيدة بأخرى أقل جودة حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل درجة وأفضل أسعار لتحقيق أكبر عائد دخل للكميات التى يتم توريدها من المزارعين.

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لجنة بالتنسيق مع الرقابة على الصادرات والزراعة استعدادا لتوريد موسم القمح




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