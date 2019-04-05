تعرف على عدد الرحلات اليومية للمركبات فى الطرق السريعة والدائرية

تسير آلاف السيارات بشكل يومى على الطرق الرابطة بين المحافظات، والطريق الدائرى أو إسكندرية الصحراوى والزراعى وشبرا بنها الحر ، ويوجد عدد رحلات بشكل يومى أعلى تلك الطرق ومنها :
-الطريق الدائرى الرحلات بشكل يومى 170 ألف سيارة
- طريق إسكندرية الزراعى تسير عليه يوميا من 140 ألف إلى 180 ألف رحلة مرورية
- طريق شبرا بنها الحر تصل عدد الرحلات لـ 70 ألف رحلة مرورية
-طريق الدائرى الإقليمى 140 ألف رحلة للسيارات
-طريق اسكندرية الصحراوى تصل الرحلات لـ 160 رحلة مرورية
-طريق القطامية العين السخنة 175 ألف رحلة
-كوبرى أكتوبر تصل الرحلات الى 350 ألف رحلة
-محور صلاح سالم يصل الى 175 ألف سيارة بشكل يومى
-كوبرى 15 مايو تصل الرحلات الى 120 ألف رحلة
-محور 26 يوليو تصل الرحلات الى 220 ألف رحلة مرورية
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