تعرف على عدد الرحلات اليومية للمركبات فى الطرق السريعة والدائرية

كتب عبد الرحمن سيد

تسير آلاف السيارات بشكل يومى على الطرق الرابطة بين المحافظات، والطريق الدائرى أو إسكندرية الصحراوى والزراعى وشبرا بنها الحر ، ويوجد عدد رحلات بشكل يومى أعلى تلك الطرق ومنها :

-الطريق الدائرى الرحلات بشكل يومى 170 ألف سيارة

- طريق إسكندرية الزراعى تسير عليه يوميا من 140 ألف إلى 180 ألف رحلة مرورية

- طريق شبرا بنها الحر تصل عدد الرحلات لـ 70 ألف رحلة مرورية

-طريق الدائرى الإقليمى 140 ألف رحلة للسيارات

-طريق اسكندرية الصحراوى تصل الرحلات لـ 160 رحلة مرورية

-طريق القطامية العين السخنة 175 ألف رحلة

-كوبرى أكتوبر تصل الرحلات الى 350 ألف رحلة

-محور صلاح سالم يصل الى 175 ألف سيارة بشكل يومى

-كوبرى 15 مايو تصل الرحلات الى 120 ألف رحلة

-محور 26 يوليو تصل الرحلات الى 220 ألف رحلة مرورية