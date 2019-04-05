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تعرف على عدد الرحلات اليومية للمركبات فى الطرق السريعة والدائرية

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:04 ص
تعرف على عدد الرحلات اليومية للمركبات فى الطرق السريعة والدائرية طريق بنها الحر - ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد
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تسير آلاف السيارات بشكل يومى على الطرق الرابطة بين المحافظات، والطريق الدائرى أو إسكندرية الصحراوى والزراعى وشبرا بنها الحر ، ويوجد عدد رحلات بشكل يومى أعلى تلك الطرق ومنها :

 

-الطريق الدائرى الرحلات بشكل يومى 170 ألف سيارة

- طريق إسكندرية الزراعى تسير عليه يوميا من 140 ألف إلى 180 ألف رحلة مرورية

- طريق شبرا بنها الحر تصل عدد الرحلات لـ 70 ألف رحلة مرورية

-طريق الدائرى الإقليمى 140 ألف رحلة للسيارات

-طريق اسكندرية الصحراوى تصل الرحلات لـ 160 رحلة مرورية

-طريق القطامية العين السخنة 175 ألف رحلة

-كوبرى أكتوبر تصل الرحلات الى 350 ألف رحلة

-محور صلاح سالم يصل الى 175 ألف سيارة بشكل يومى

-كوبرى 15 مايو تصل الرحلات الى 120 ألف رحلة

-محور 26 يوليو تصل الرحلات الى 220 ألف رحلة مرورية


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