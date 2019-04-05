ترامب يعلن تغيبه عن حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيغيب مجددا عن العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض واصفا الحدث بأنه سلبي للغاية.

وستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها ترامب عن العشاء المقرر في 27 ابريل بفندق في واشنطن.

وعلاقة ترامب بالصحفيين الذين يغطون أخبار البيت الأبيض شائكة وكثيرا ما يتهمهم بالتحيز لكنه يتلقى أسئلة من الصحفيين بشكل شبه يومي.

وقال للصحفيين بالبيت الأبيض إنه سيقيم تجمعا سياسيا بدلا من الذهاب لحفل العشاء.

وقال ترامب "سأقيم تجمعا لأن العشاء ممل وسلبي للغاية ولذلك فسوف نقيم تجمعا إيجابيا للغاية".