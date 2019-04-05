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تداول 5 آلاف طن بضائع و481 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:18 م
تداول 5 آلاف طن بضائع و481 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 17 سفينة، وتم تداول 5 آلاف طن بضائع و481 شاحنة بضائع و42 سيارة. 
 
وأكدت الهيئة في بيان لها أن حركة الواردات شملت 255 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع و(226) شاحنة بضائع و(14) سيارة.
 
فيما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون أكسبريس بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة ، الحرية2 ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، بوسيدون أكسبريس وغادرت السفينة الأخيرة.
 
كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا، وغادرت السفينتين آيلة و بريدج بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة برنسيس باسل.
 

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