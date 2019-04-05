تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 25 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.