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تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:30 م
تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد-ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 25 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة. 

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 


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