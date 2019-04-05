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تحرير 870 مخالفة مرورية وتمشيط 3 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:00 ص
تحرير 870 مخالفة مرورية وتمشيط 3 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

 

أسفرت الحملات عن تحرير 870 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 14 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 12 قرارًا تعد على منافع الري، و 21 قرارًا تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

 

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن  فحص 3  مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص  13 شخصا وتبين وجود 2 عاطلين هاربين من 3 أحكام قضائية، وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 11 شقة مفروشة و 24 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 

 


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