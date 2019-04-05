تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى مدينة الحديدة

كتب وكالات

تجددت المواجهات، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمنى المدعوم من التحالف، الحوثيين فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكرى يمنى فى الحديدة، بحسب "سبوتنيك"، بأن مقاتلى "الحوثيين" استهدفوا بالرشاشات الثقيلة مواقع للجيش فى شارع صنعاء وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن قوات الجيش أعطبت عربة لـ"الحوثيين" بعد استهدافها، من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، الجيش اليمنى بشن قصف بقذائف مدفعية وبى 10 باتجاه كلية الهندسة وجامع الوحيين وشارع الخمسين وسيتى ماكس شرق الحديدة.

وذكرت أن الجيش اليمنى استهدف بقذائف المدفعية حارة الضبيانى ومدينة الشعب وفندق الاتحاد شمال شرقى الحديدة.