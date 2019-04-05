video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى مدينة الحديدة

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:00 ص
تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى مدينة الحديدة عناصر من الجيش اليمنى
كتب وكالات
إضافة تعليق

تجددت المواجهات، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمنى المدعوم من التحالف، الحوثيين فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكرى يمنى فى الحديدة، بحسب "سبوتنيك"، بأن مقاتلى "الحوثيين" استهدفوا بالرشاشات الثقيلة مواقع للجيش فى شارع صنعاء وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن قوات الجيش أعطبت عربة لـ"الحوثيين" بعد استهدافها، من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، الجيش اليمنى بشن قصف بقذائف مدفعية وبى 10 باتجاه كلية الهندسة وجامع الوحيين وشارع الخمسين وسيتى ماكس شرق الحديدة.

وذكرت أن الجيش اليمنى استهدف بقذائف المدفعية حارة الضبيانى ومدينة الشعب وفندق الاتحاد شمال شرقى الحديدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول يمنى: اتفاق السويد يحتضر ومليشيات الحوثى لن تنسحب من الحديدة

الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مفخخة فى الحديدة

الجيش اليمنى

الحوثيين

مدينة الحديدة

أخبار اليمن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة