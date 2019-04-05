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تأخر إقلاع 8 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:27 ص
تأخر إقلاع 8 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 8 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلة خطوط طيران الإمارات 926 المتجهة إلى دبى، ورحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة.
 
واضافت المصادر أن رحلتى الخطوط السعودية 306 و382 المتجهتين إلى جدة، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا، ورحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة لمدريد، تأخروا عن مواعيد الإقلاع بسبب أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن تلك الرحلات شهدت تأخرا ما بين ساعة و3 ساعات.

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