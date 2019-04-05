بيان للأوقاف : خطيب زواية الرحمة بالهرم "المقتول " لا علاقة له بالوزارة

كتب - إسماعيل رفعت

أصدرت إدارة أوقاف الهرم، بيانا عبر صفحتها بفيس بوك ذكرت فيه ، أن المواطن الذى قتل اليوم الجمعة ، داخل إحدى الزوايا بالهرم ليس إماما وخطيبا بالوزارة .

وكشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قائلا : أن الزاية التى حدثت بها الجريمة ،وتتبع إدارة أوقاف الهرم ومساحتها 40 مترا ومغلقة، ولا تقام فيها شعائر صلاة الجمعة، لأن مساحتها أقل من 80 مترا، إلى جانب اقتربها من مسجد الزهراء، حيث جرى فتح الزاوية دون معرفة الإدارة من قبل طالب جامعي بالصف الثالث من كلية الشريعة والقانون لأداء خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون، وقد حدث قبل الجمعة مشادة كلامية بين هذا الطالب وأحد رواد الزاوية، وهو دكتور بإحدى الجامعات، وعلى إثرها قام الدكتور بطعن الطالب وهو ساجد" ، والجهات المختصة تباشر التحقيقات فى الواقعة .