بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

كتب آسر أحمد

تتمتع الممثلة العالمية أنجلينا جولى، بمسيرة كبيرة فى عالم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حققت خلالها الكثير من الشهرة والتقرب من المواطنين، التى بدأتها منذ أكثر من 18 عاماً مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولم تستبعد أنجلينا جولى، فى تصريحاتها لصحيفة vogue الأمريكية، ترشحها للرئاسة الأمريكية فى دورتها القادمة، وانتقالها من السجادة الحمراء وسط الفنانين للسجادة الرسمية بجوار المسئولين والرؤساء.



انجيلينا جولى

تخطط سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، فى خطتها القادمة لانشاء مبادرة لمنع العنف الجنسى، والاهتمام بإشراك المرأة فى عملية حفظ السلام، قائلة "إذا تابعنا مبدأ أن المتأثرين بمشكلة ما يجب أن يكونوا مسئولين عن تحديد الحل، فإن غالبية مفوضي السلام في العالم ووزراء الخارجية والدبلوماسيين سيكونون من النساء"، مضيفة "لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار في أفغانستان أو في أي مكان آخر في العالم ينطوي على التبادل التجاري لحقوق المرأة".

وتتنظر سينمات ودور العرض العالمية طرح الجزء الثانى من فيلم Maleficent للممثلة العالمية انجيلينا جولى فى أكتوبر المقبل.