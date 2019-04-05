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بعد عام على وفاتها.. ترامب يهاجم باربرا بوش.. اعرف السبب

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:10 م
بعد عام على وفاتها.. ترامب يهاجم باربرا بوش.. اعرف السبب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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بعد عام على وفاتها، شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوماً حاداً على باربرا بوش، سيدة أمريكا الأولى الراحلة، زوجة الرئيس الراحل جورج بوش الأب، مشيراً إلى أنها لم تعدهم جيداً للحياة العامة والسياسية.

 

هجوم ترامب جاء بعد طرح كتاب يتناول حياة الراحلة، حمل اسم "الأم الحاكمة: باربرا بوش وصناعة أسرة"، حيث حمل الكتاب انتقادات لتصرفات ترامب.

 

وفى مقابلة مع صحيفة واشنطن تايمز قال الرئيس الأمريكى: "لم اتفاجئ من كلماتها، فأنا هزمت نجلها فى سباق الحزب الجمهورى للترشح للرئاسة فى عام 2016".

 

وتابع: "سمعت أنها كانت تسئ لى، لكن ينبغى أن تكون كذلك.. فانظروا ماذا فعلت بنجليها".

 

وكانت باربرا بوش قد ألقت باللوم على ترامب، وفقا للكتاب، فى تفاقم معركتها مع أمراض القلب والرئة المزمنة، وقالت إنها تقول على الأغلب "لا" عندما يطرح عليها سؤال إذا كانت لا تزال تعتبر نفسها جمهورية.

 

ونقلت مؤلفة الكتاب سوزان بيج، الصحيفة بجريدة "يو إس إيه توداى" فى كتابها الذى يحمل عنوان "الأم الحاكمة: باربرا بوش وصناعة أسرة"، عن باربرا بوش وصفها لترامب بأنه رمز الجشع.

 

وكانت باربرا بوش قد توفت فى 17 إبريل من العام الماضى، وكان لعائلة بوش علاقة متوترة مع ترامب الذى انتقد مرارا الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أثناء حملته الانتخابية، كما هاجم ترامب أيضا حاكم فلوريدا السابق جيب بو والذى كان أحد خصومه فى السباق التمهيدى عام 2016، ووصفه بـ "جيب قليل النشاط".


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