برلمانى روسى: لا وجود عسكرى لنا فى ليبيا وأطراف النزاع لم تطلب مساعدة موسكو

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نفى النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان)، فلاديمير جباروف، أن يكون أطراف النزاع فى ليبيا قد طلبوا مساعدة من روسيا، مؤكدا عدم وجود عسكريين روس فى ليبيا.

وقال جباروف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "أؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد شيئ من هذا القبيل .. لا يوجد فى ليبيا عسكريون روس".

وكان قائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أمر يوم أمس الخميس قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.