انهيار جزئى لمنزل مكون من 3طوابق بالمحلة وإصابة سيدتين

الغربية – مصطفى عادل

شهدت منطقة سوق اللبن دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، انهيار جزئي لمنزل مكون من 3طوابق، وتم اخلاء المنزل من السكان، وفرض كردون امنى حوله.

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد أبو خضير ، مأمور قسم ثالث المحلة، بحدوث انهيار جزئي لمنزل مكون من 3طوابق بميدان بركة بجوار مسجد القاضي بمنطقة سوق اللبن، انتقل اللواء محمد انور الوروري ، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، ومأمور القسم، والمحاسب مسعد داود رئيس حي اول المحلة، والحماية المدنية، وتم اخلاء المنزل من السكان، وتبين إصابة سيدتين من السكان بإصابات متفرقة، وفرض كردون امنى حوله،

وفى ذات السياق، قرر رئيس حي أول المحلة، استصدار قرار إزالة للمنزل، لكونه يمثل خطرا داهما، وإخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.