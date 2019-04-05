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اليوم.. وزير التنمية المحلية ومحافظو القاهرة والجيزة يشاركون الأيتام الاحتفال بيومهم

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم.. وزير التنمية المحلية ومحافظو القاهرة والجيزة يشاركون الأيتام الاحتفال بيومهم احتفالات عيد اليتيم
كتب سيد الخلفاوى
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يشارك اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى احتفالية كبرى تنظمها محافظة القاهرة بالحديقة الدولية بمدينة نصر، للأطفال الأيتام احتفالاً بيوم اليتيم.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل أكثر من 300 طفل من الأطفال المقيمين بجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام، وسيتضمن الحفل إقامة عروض فنية وألعاب للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

كما ستقيم فرق للفنون الشعبية عروضًا فنية، ونشر عدد من الشخصيات الكرتونية فى نطاق الحديقة لإدخال البهجة على الأطفال.

 


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