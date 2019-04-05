اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية لنقابة الأطباء

دعت النقابة العامة للأطباء، أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية فى الانعقاد الثانى لها، اليوم الجمعة 5 أبريل، بمقر دار الحكمة، وذلك لمناقشة قواعد قيد خريجى الكليات الأجنبية بالنقابة، والكليات الخاصة.

وتناقش العمومية أيضًا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

كما قررت نقابة الأطباء فتح باب شراء سيارة بالتقسيط، لـ100 سيارة، على أن يتم اختيار أول مائة طبيب يسحب الملف، خلال فعاليات الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية بالنقابة، مشيرة إلى أن الحد الأقصى هو (200) ألف جنيه من قيمة أى سيارة يختارها الطبيب، على أن يسدد للنقابة نسبة (20%)على الأقل من قيمة السيارة كمقدم، ويقسط الباقى على خمسة وخمسين شهرًا كحد أقصى بفائدة سنوية (8%)