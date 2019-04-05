video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية لنقابة الأطباء

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:00 ص
اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية لنقابة الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

دعت النقابة العامة للأطباء، أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية فى الانعقاد الثانى لها، اليوم الجمعة 5 أبريل، بمقر دار الحكمة، وذلك لمناقشة قواعد قيد خريجى الكليات الأجنبية بالنقابة، والكليات الخاصة.

وتناقش العمومية أيضًا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

كما قررت نقابة الأطباء فتح باب شراء سيارة بالتقسيط، لـ100 سيارة، على أن يتم اختيار أول مائة طبيب يسحب الملف، خلال فعاليات الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية بالنقابة، مشيرة إلى أن الحد الأقصى هو (200) ألف جنيه من قيمة أى سيارة يختارها الطبيب، على أن يسدد للنقابة نسبة (20%)على الأقل من قيمة السيارة كمقدم، ويقسط الباقى على خمسة وخمسين شهرًا كحد أقصى بفائدة سنوية (8%)

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

30 أبريل.. الحكم فى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا

نقابة الأطباء: تفعيل الحد الأدنى لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية 2020

نقابة الاطباء

عمومية الاطباء

سيارات بالتقسيط للاطباء

الجمعية العمومية للاطباء

الانعقاد الثانى لعمومية الاطباء

سيارات بالتقسيط




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة