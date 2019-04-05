النيابة تناظر جثة إمام المسجد المقتول على يد عاطل أثناء صلاة الجمعة

كتب أحمد الجعفرى

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى موقع مصرع إمام مسجد على يد عاطل أثناء أداءه صلاة الجمعة بالهرم، لمناظرة جثة المجنى عليه، وتبين من خلال المناظرة أن المجنى عليه أصيب بطعنة نافذة فى الظهر أسفرت عن وفاته، متاثرًا بجراحه، وعليه صدر قرار النيابة بنقل الجثمان لمشرحة زينهم لتشريحها، وكتابة تقرير وافً عنها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السكين المستخدم فى الجريمة، وإرساله للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها؛ لاستكمال التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويجرى رجال الأمن تحريات موسعة حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث يتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، والأهالى الذين ألقوا القبض على المتهم بعدما طعن إمام المسجد وفر هاربًا.

وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل مقتل إمام مسجد على يد عاطل أثناء أدائه صلاة الجمعة بأحد المساجد بالهرم، حيث تبين أن المتهم استغل أداء المجنى عليه للصلاة بالركعة الثانية فى صلاة الجمعة، وسدد له طعنة نافذة بسكين فى منطقة الظهر، وترك السكين بجسده، مما أسفر عن مفارقة المجنى عليه الحياة.

وأضاف المصدر أن المصلين المتواجدين بالمسجد طاردوا المتهم وتحفظوا عليه، ثم سلموه للمقدم محمد غراب وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة الذى تصادف مروره لمتابعة الحالة الأمنية، حيث تم اقتياد المتهم وتسليمه لقسم شرطة الهرم قبل فتك الأهالى به.

وقال المصدر، إن المتهم لم يكشف عن دافعه لارتكاب الجريمة، وأن التحريات الأولية تشير إلى أنه مريض نفسى، وجارى استجوابه لكشف ملابسات الحادث، والدافع وراء ارتكابه الجريمة.