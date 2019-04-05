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أثناء صلاة الجمعة بالهرم

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى مقتل "إمام مسجد" على يد عاطل

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:42 م
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى مقتل "إمام مسجد" على يد عاطل النيابة تتحفظ على الكاميرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل مسجد الرحمة ، الذى شهد واقعة اعتداء عاطل على إمام المسجد  ، بسكين مما أسفرعن وفاته، وتفريغها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة فى وقت سابق بالتحفظ على السلاح  المستخدم فى الجريمة، وإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه؛ لاستكمال التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأجرى رجال الأمن تحريات موسعة حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، والأهالى الذين ألقوا القبض على المتهم بعدما طعن إمام المسجد وفر هاربًا.

وكشف مصدر أمنى ، عن تفاصيل مقتل إمام مسجد على يد عاطل أثناء أدائه صلاة الجمعة  ،بأحد المساجد بالهرم، حيث تبين أن المتهم استغل أداء المجنى عليه للصلاة بالركعة الثانية فى صلاة الجمعة، وسدد له طعنة نافذة بسكين فى منطقة الظهر، وترك السكين بجسده، مما أسفر عنه وفاة المجنى 

وأضاف المصدر ، أن المصلين المتواجدين بالمسجد طاردوا المتهم وتحفظوا عليه، ثم سلموه للمقدم محمد غراب ،  وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة الذى تصادف مروره لمتابعة الحالة الأمنية، حيث تم اقتياد المتهم وتسليمه لقسم شرطة الهرم قبل فتك الأهالى به.

 


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