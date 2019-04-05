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المنتدى العالمى للتعليم العالى: 19جامعة مصرية ضمن أفضل 1200 جامعة عالميا

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:59 م
المنتدى العالمى للتعليم العالى: 19جامعة مصرية ضمن أفضل 1200 جامعة عالميا د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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تواصلت فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل لليوم الثانى على التوالي، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وحضور رئيس الجمهورية.

وناقش المشاركون فى جلسة مساء اليوم الجمعة بعنوان (الرؤى المبتكرة 2) عددا من المحاور أهمها، تأثير التكنولوجيا الحديثة وإنترنت الأشياء في حل العديد العقبات والتحديات، والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ووضع برامج تدريبية إرشادية لخريجي الجامعات، ومشاركة خريجي الجامعات في تطوير الاقتصاد، والتعاون بين القطاع الخاص والجامعات في توظيف الطلاب.

وأشار  المشاركون إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطانى ليصل إلى ١٩ جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25000 (خمسة وعشرين ألفا) على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضيةكما ناقشت الجلسة أهمية التكنولوجية الرقمية في دعم التعليم، واستخدام الذكاء الإصطناعي في الاختبارات والتقييم.

ومن جانبها استعرضت تقريرا حول تأثير التعليم على الشباب المصري، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل واكتسابهم العديد من المهارات .كما تناولت الجلسة العديد من القضايا حول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات،  والمشروعات البحثية فى مختلف الكليات وفقا للقطاعات البحثية لتحقيق المزيد من الابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتأثيرات ابتكارات تكنولوجيا المعلومات على المجتمع.

حاضر فى فعاليات الجلسة الدكتور فيليب برونل مستشار التصنيف الدولي للجامعات ببنك المعرفة، ود. جينف روينز أحد خبراء ناتشر للنشر الدولي، والدكتور راجين فون أستاذ بجامعة كامبردج للتعليم العالي، ود. شاهيناز أحمد مدير الأميد إيست في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى.

 

 


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