الكشف عن 3 عاطلين وراء سرقة السيارات من شوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وكشفت التحريات أن المتهمين يستولون على السيارات من الشوارع العامة لبيعها لعملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات الملاكى وبيعها لعملائهم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من السيارات، وأرشدوا عن عدد منها، وجارى مناقشتهم للتوصل لحصيلة السرقات المرتكبة، وحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة للتحقيق.