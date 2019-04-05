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القوى العاملة: عامل مصرى يحصل على 57 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:25 ص
القوى العاملة: عامل مصرى يحصل على 57 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تنفيذ اتفاقية "مفاهمة" بين عامل مصرى وصاحب عمل وحصل على باقى مستحقاته بعد مغادرته المملكة بشهرين، وبلغت 12 ألفًا و141 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 57 ألف جنيه مصرى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إن الوزير فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة وكالة المواطن "أ. م .ي" عن أحد العاملين لدى شركة للمقاولات ومساعدته فى تنفيذ اتفاقية "مفاهمة" تم توقيعها مع مدير الشئون المالية، وتقضى بحصول موكله على مبلغ 12 ألفا و141 ريالا سعوديا، باقى مستحقاته بعد مغادرة المملكة بشهرين لظروف مرضية أصابته.

وعلى الفور قام المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان بالتواصل مع "غ .ب" مدير الشئون المالية والذى أرجع عدم صرف قيمة الاتفاقية هو تأخر تحصيل المستخلصات المالية الخاصة بالمواطن طرف عملاء مقابل بضاعة تم تسليمها بمعرفة المواطن، وبعد شرح الظروف الصحية التى يمر بها المواطن وسفره للقاهرة، قام بصرف المبلغ من الحساب الخاص بالمؤسسة، وتم تحويله إلى القاهرة بقيمة تتجاوز 57 ألف جنيه مصرى.


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