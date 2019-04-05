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القوى العاملة: صرف 17 ألف جنيه مستحقات عامل بالأردن

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:18 م
القوى العاملة: صرف 17 ألف جنيه مستحقات عامل بالأردن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية شكوى العامل المصرى " ح. ف" وديا مع كفيله، وحصوله على مستحقاته المالية البالغة 700 دينار أردنى، أى ما يوازى 17 ألف جنيه مصرى، فضلا عن تسليمه جواز سفره.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن سعفان، كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقات العامل المذكور التى تقدم بشكواه، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقام الملحق العمالى بالأردن عمرو الدسوقى بالتواصل مع الكفيل وحل شكوى المواطن المصرى "ح. ف" بشكل ودى وتسليمه جواز سفر العامل وحصوله على مستحقات مالية التى تقدر بمبلغ 700 دينار أى ما يعادل 17000 جنيه.


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