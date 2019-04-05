القوى العاملة: تواصلنا مع السلطات الإيطالية لصرف معاش أسرة عامل توفى بميلانو

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم "أ.م" المتوفى بإيطاليا فى 17 أغسطس 2018 ومساعدتها فى معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه .

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إلى أن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، قام بالتواصل مع صاحبة الطلب لاستكمال البيانات المطلوبة، وبالتالى مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى الإيطالية "الأنبس"، التى أفادت أن المواطن المتوفى كان خاضع لمظلة التأمينات ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن أسرة المتوفى تستحق معاشا كاملا .

وقام المكتب بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع زوجة المتوفى ببورسعيد وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورًا.