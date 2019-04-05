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العصار يبحث مع وفد إيطالى تصنيع "مسدس بريتا 9 مم" فى مصر

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:36 ص
العصار يبحث مع وفد إيطالى تصنيع "مسدس بريتا 9 مم" فى مصر الدكتور محمد سعيد العصار
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى Franco Gussali رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية والوفد المرافق له وممثلى الجهات المعنية فى مصر لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات (البريتا 9مم) وذلك بديوان عام الوزارة.                                                   
يأتى هذا اللقاء فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة فى المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات 9مم، حيث تم الاتفاق على زيادة التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة بريتا الإيطالية وتشكيل لجنة من الجانبين لبحث توطين تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) فى مصر.                                                                               
 
ومن جانبه أعرب Franco Gussali رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقاً لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) أوأجزاء منها، وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك.
 
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