العاهل الأردني يفتتح غدا المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عمان (أ ش أ)

يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمنطقة البحر الميت بالأردن غدا السبت ، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (نحو نظم تعاون جديدة)، ويشارك به عدد من رؤساء الدول وحوالي ألف شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميون وأكاديميون من 50 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن جلسات المنتدى تركز على أربعة محاور رئيسية هي: الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، وبناء نموذج اقتصادي جديد، ومستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي، والوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد الاتجاهات.

وأكدت أنه سيتم خلال المنتدى إطلاق مبادرة لتسليط الضوء على أفضل 100 شركة ناشئة في الوطن العربي، بالتعاون بين المنتدى ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المنتدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، إضافة إلى وزراء ومسؤولين من عدة دول.