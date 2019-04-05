وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي بعث اليوم الجمعة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هيوغسن، كما بعث نسخى منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وقال المعلمي ، في رسالته، إنه نتيجة لاعتراض طائرتي الحوثي المعاديتين، انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل و 4 مركبات.



وأكد أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها "ميليشيا الحوثي" تمثّل محاولةً لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة، مشددا على التزام المملكة بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح.



وحذر "ميليشيا الحوثي"، بأشد العبارات، من استهداف المدنيين والأهداف المدنية، مشددًا على أن المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن سيتخذان جميع التدابير الرادعة وفقًا للقانون الإنساني الدولي لوقف هذه الانتهاكات والتعديات.