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السجون تفرج عن 534 سجينا بموجب عفو رئاسي.. وزغاريد لأهالى المفرج عنهم

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:55 م
السجون تفرج عن 534 سجينا بموجب عفو رئاسي.. وزغاريد لأهالى المفرج عنهم الإفراج عن السجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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ودع 534 سجين السجون بموجب عفو رئاسي وسط فرحة وسعادة للمفرج عنهم وأهاليهم الذين استقبلوهم بالزغاريد، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52/ 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فى إطار مواصلة فعاليات الإحتفال بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 131 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 403 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 

 

 


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