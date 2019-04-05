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الزينى: توقعات باستقرار اسعار الحديد والاسمنت حتى عيد الفطر

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 ص
الزينى: توقعات باستقرار اسعار الحديد والاسمنت حتى عيد الفطر أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية
كتبت – منى ضياء
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قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إنه من المتوقع استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت حتى عيد الفطر المبارك، حيث تتراجع حركة البناء فى شهر الصيام.

 

وأوضح الزينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع شركات حديد التسليح أعلنت تثبيت الأسعار خلال شهر أبريل الجارى، عند نفس مستويات شهر مارس الماضى، حيث تتراوح الأسعار تسليم أرض المصنع ما بين 11 – 11.600 ألف جنيها للطن.

 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 870 – 900 جنيها للطن، لافتا إلى وجود حالة من الهدوء بالسوق أدت لاستقرار الأسعار.


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