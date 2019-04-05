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الزراعة توافق على تصدير 142 ألف شتلة فاكهة لـ 17 صنفًا للخارج

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:53 ص
الزراعة توافق على تصدير 142 ألف شتلة فاكهة لـ 17 صنفًا للخارج فاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 142 الف شتلة من أصناف الفراولة المبردة والعنب والمانجو والتين والرمان والخوخ التفاح والمشمش والبرقوق والليمون والبرتقال واليوسفى والجوافة والكاكى والأفوجادو والقشطة والبشملة خلال الأسبوع الحالى.

وكشف تقرير الحاصلات الزراعية، الذى حصل"اليوم السابع" على نسخه منه، أن اللجنة وافقت على تصدير 20 ألف شتلة فراولة مبردة إلى السعودية و100 ألف شتلة آخرى مبردة إلى الأردن، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 5 الآف شتلة عنب إلى الأردن و1500 شتلة فاكهة متنوعة إلى لبنان و14 الفا و300 شتلة فواكه متنوعة إلى السعودية.

وأكد التقرير، ان اللجنة اعتمدت على الموافقة على تصدير 10 طن تقاوى أذرة شامية وهجين فردى صفراء وتقاوى أذرة شامية هجن فردية صفراء وتقاوى محاصيل لصالح جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وأوضح التقرير أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وأن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


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