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الدكتور المستريح.. طبيب يستولى على 1.6 مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:18 م
الدكتور المستريح.. طبيب يستولى على 1.6 مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط طبيب بسوهاج لنصبه على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج بقيام طبيب أسنان مقيم العسيرات بسوهاج بالحصول منهم على مليون و635 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج  تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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