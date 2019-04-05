الجيش فى ميانمار يعلن مسئوليته عن شن غارة جوية على ولاية "راخين"

أ ش أ

أعلن الجيش فى ميانمار اليوم الجمعة مسئوليته عن شن غارة جوية خلال الأسبوع الجارى على بلدة فى ولاية "راخين" غربى البلاد أسفرت عن مقتل 6 مواطنين من أقلية الروهينجا المسلمة وإصابة 9 آخرين.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن وسائل إعلامية تابعة للجيش أفادت بأن فلاحين كانوا برفقة مسلحين إرهابيين حينما شن الجيش غارة جوية على إحدى البلدات بـ"راخين" يوم الأربعاء الماضي.

وكان قد قال قرويون ومشرع بولاية "راخين" فى ميانمار أمس الخميس إن مروحية عسكرية شنت غارة على مجموعة من أقلية الروهينجا المسلمة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين كانوا يعملون فى تجميع الخيزران. فيما رفض المتحدث باسم الجيش فى ميانمار الجنرال تون تون نى التعليق على حصيلة الضحايا المعلنة.

يذكر أن ولاية راخين أثارت تعاطف العالم معها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد فرار نحو 730 ألف روهينجى إلى بنجلاديش فى أغسطس 2017، بسبب أعمال الإبادة العرقية التى ينتهجها الجيش فى ميانمار بحقهم.