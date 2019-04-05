الجالية المصرية بالولايات المتحدة تستعد لاستقبال السيسى فى واشنطن

إيمان حنا

تستعد الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارتة المرتقبة لواشنطن ، التى سيلتقى خلالها ترامب فى التاسع من ابريل الجارى .

و شاركت الهيئة القبطية الأمريكية ، والنادى الثقافى المصرى بأمريكا ، وحزب الحرية المصرى بالولايات المتحدة، فى التجهيزات الأخيرة قبيل زيارة الرئيس، من خلال تجهيز عدد كبير من أعلام مصر ، ولافتات تحمل صور الرئيس السيسى، وعبارات الدعم والتأييد له ولمسيرة النهوض بمصر على مستوى العلاقات الدولية .

ونشرت الجالية المصرية بأمريكا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، العديد من الفيديوهات التى تحمل عبارات الترحيب بالرئيس والأغانى الوطنية ، فيما قال نشأت زنفل ، نائب رئيس النادى الثقافى المصرى ، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاستقبال الرئيس ، وهناك أعداد كبيرة من المصريين من مختلف الولايات ستأتى إلى واشنطن لاستقبال الرئيس السيسى ، الذى صنع علامة فارقة فى تاريخ العلاقات المصرية الدولية وهو وجه مشرف للجاليات المصرية فى كافة أنحاء العالم .