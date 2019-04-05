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الجالية المصرية بالولايات المتحدة تستعد لاستقبال السيسى فى واشنطن

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:09 م
الجالية المصرية بالولايات المتحدة تستعد لاستقبال السيسى فى واشنطن الجالية المصرية بأمريكا - أرشيفية
إيمان حنا
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تستعد الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارتة المرتقبة لواشنطن ، التى سيلتقى خلالها ترامب فى التاسع من ابريل الجارى . 

و شاركت الهيئة القبطية الأمريكية ، والنادى الثقافى المصرى بأمريكا  ، وحزب الحرية المصرى بالولايات المتحدة، فى التجهيزات الأخيرة قبيل زيارة الرئيس، من خلال  تجهيز عدد كبير من أعلام مصر ، ولافتات تحمل صور الرئيس السيسى، وعبارات الدعم والتأييد له ولمسيرة النهوض بمصر على مستوى العلاقات الدولية .

ونشرت الجالية المصرية بأمريكا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، العديد من الفيديوهات التى تحمل عبارات الترحيب بالرئيس والأغانى الوطنية ، فيما قال     نشأت زنفل ،  نائب رئيس النادى الثقافى المصرى ، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاستقبال الرئيس ،  وهناك أعداد كبيرة من المصريين من مختلف الولايات ستأتى إلى واشنطن لاستقبال الرئيس السيسى ، الذى صنع  علامة فارقة فى تاريخ العلاقات المصرية الدولية وهو وجه مشرف للجاليات المصرية  فى  كافة أنحاء العالم .


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الجالية المصرية بامريكا

السيسى

الرئيس السيسى




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