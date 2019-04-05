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التضامن: صرف مليار و772 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:36 م
التضامن: صرف مليار و772 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى "العام والخاص" بالهيئة العامة للتأمينات بوزارة التضامن، عن أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بصرف معاش أبريل، حتى مساء أمس الخميس، بلغت مليون و 372 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية مليار و 772 مليون جنيها.

وأكدت اللجنة فى بيان اليوم، أنه بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 640 الف عملية صرف بقيمة إجمالية 985 مليون جنيها وعدد الذين صرفوا من ماكينات ATM 730 الف عملية صرف بقيمة اجمالية 787 مليون جنيها .


وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من الاثنين الماضى لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية تقارب 13 مليار جنيها .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بمتابعة سير صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات أو القائمين بالصرف .


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التضامن

غادة والى

معاشات أبريل

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