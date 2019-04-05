التضامن تحتفل بيوم اليتيم بفقرات فنية وعروض مسرحية للأطفال

كتب مدحت وهبة

نظمت الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بوزارة التضامن الاجتماعى زيارات لشباب الأندية لبعض دور الأيتام للاحتفال مع الأبناء، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم إقامة المهرجانات والحفلات والتى تتضمن فقرات فنية تشمل عروض غنائية موسيقى وكورال عروض للفنون الشعبية و عروض مسرحية، تنظيم المسابقات الرياضية كما تم تكريم الفائزين من الأبناء بجوائز وهدايا ومنح لمتفوقين منهم المشاركة فى المعسكرات والرحلات التى تنظمها مجاناً إدارة الأندية، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.



وقالت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الأندية الاجتماعية والثقافية تعمل على دمج الشباب مع الأبناء من مؤسسات الأيتام ودور الرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الحضور والمشاركة بكافة الانشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية والتدريبية والحرفية وحضور كافه الفاعليات التى تنفذها الأندية لافتة إلى أن عدد الأندية يبلغ 368 ناد على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها للشباب فى الفئه العمريه من 15-35 سنة وتستهدف الشباب بصفه عامة والشباب أبناء الأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة وتقدم الأندية خدماتها من خلال آليات وزاره التضامن الاجتماعى والتى تتمثل فى برامج الحماية والرعاية و التنمية ويستفيد من تلك الخدمات أكثر من 10000 شاب وفتاة.



وأشارت سمية الألفى، إلى أنه يتم التركيز على القضايا الاجتماعية للشباب باستخدام آليات الوزارة من برامج ومبادرات لمواجهة ما يعوق مشاركة الشباب فى تنمية المجتمع من خلال دعم قيم الانتماء للوطن والمواطنة ونشر ثقافة العمل التطوعى والتوعية ببعض الظواهر السلبيه كالهجرة الغير شرعية والعنف بكل أشكاله والإدمان والفكر المتطرف علاوة على تنمية الوعى بالمشاركة السياسية للشباب، أيضاً يتم تقديم برامج توعية لتنمية الوعى بثقافة العمل الحر منها.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أنه تم تنفيذ دورات تدريبية فى مجال "ريادة الأعمال" اتبعها دورات حرفية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.



























