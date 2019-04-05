video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"cib"..وارتفاع إيديتا

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:00 ص
البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"cib"..وارتفاع إيديتا البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات. 
 
  
وتراجع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 9.609 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 17.558 مليون شهادة.
 
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.269 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة.
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.723 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.479 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس يدخل قطاع الصناعات الغذائية من بوابة عائلته.. الملياردير المصرى يشترى النيل للسكر المملوكة لأسرته مقابل 3.7 مليار جنيه.. "أوراسكوم" تطمئن المستثمرين: حصلنا على أفضل سعر.. وندرس فرص استحواذ جديدة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع وسط تحسن السيولة

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصه

البورصة المصرية

البنك التجارى الدولى




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة