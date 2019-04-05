الإفتاء: تخصيص يوم للاحتفال باليتيم يلعب دورا مهما فى تحفيز الغافلين

كتب محمد تهامى زكى

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بيوم اليتيم ليس بدعة، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالاهتمام باليتيم، وأوضحت أن تخصيص يوم للاحتفال باليتيم له دور مهم فى تحفيز الغافلين من الناس للاهتمام باليتيم، وأن يوم اليتيم فرصة لمعرفة احتياجات اليتامى ومتطلباتهم.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، "اليتيم أسعدُ الناس بهذا اليوم، ولم يشتكِ أحد من اليتامى من الاحتفال بيوم اليتيم، بل يطلبون أن تكون السنة كلها احتفالًا بهم".



دار الإفتاء

ويحتفل المصريين فى الجمعة الأولى من شهر إبريل بيوم اليتيم، بهدف التركيز على احتياجاتاته المادية والعاطفية، ولفت انتباه المجتمع لهؤلاء الأطفال.