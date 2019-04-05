video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: تخصيص يوم للاحتفال باليتيم يلعب دورا مهما فى تحفيز الغافلين

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:09 م
الإفتاء: تخصيص يوم للاحتفال باليتيم يلعب دورا مهما فى تحفيز الغافلين احتفالات يوم اليتيم - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بيوم اليتيم ليس بدعة، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالاهتمام باليتيم، وأوضحت أن تخصيص يوم للاحتفال باليتيم له دور مهم فى تحفيز الغافلين من الناس للاهتمام باليتيم، وأن يوم اليتيم فرصة لمعرفة احتياجات اليتامى ومتطلباتهم.

وتابعت  دار الإفتاء المصرية، "اليتيم أسعدُ الناس بهذا اليوم، ولم يشتكِ أحد من اليتامى من الاحتفال بيوم اليتيم، بل يطلبون أن تكون السنة كلها احتفالًا بهم".

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ويحتفل المصريين فى الجمعة الأولى من شهر إبريل بيوم اليتيم، بهدف التركيز على احتياجاتاته المادية والعاطفية، ولفت انتباه المجتمع لهؤلاء الأطفال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمناسبة يوم اليتيم.. دار الإفتاء تبين فضل كفالة الأيتام بفيديو موشن جرافيك

وزير الأوقاف: لا بأس من تحديد يوم لليتيم والمرأة والأم

اليوم السابع بلس

الافتاء

دار الافتاء

اليتيم

حكم الاحتفال بيوم اليتيم

يوم اليتيم




لا تفوتك
المالية: مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين

المالية: مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة