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الأحد.. عزاء الراحل أحمد كمال أبو المجد بمسجد عمر مكرم

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:15 م
الأحد.. عزاء الراحل أحمد كمال أبو المجد بمسجد عمر مكرم تشييع جثمان الراحل أحمد كمال أبو المجد
كتب عبد اللطيف صبح
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يُقام عزاء الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأحد المُقبل بدار المناسبات المُلحقة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكانت جنازة المُفكر القانونى والإسلامى الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، شُيعت أمس الخميس، عقب صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى  بالقاهرة الجديدة،.

كان من المقرر أن يُقام العزاء مساء غدا السبت  ،بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، إلا أن أسرة الراحل فضلت تأجيل الموعد لحين حضور أقاربهم من الخارج للمشاركة فى مراسم العزاء.

كان الكاتب والمفكر الإسلامى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، قد تُوفى مساء الأربعاء الماضى، عن عمر يناهز 89 عاما ، تقلد خلالها أبو المجد، العديد من المناصب، من ضمنها نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام والشباب الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.


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احمد كمال ابو المجد

المفكر الاسلامى

عزاء ابو المجد

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